Vaccino e rientro a scuola | in Lombardia dal 17 al 21 luglio docenti e ATA senza prenotazione | dal 23 agosto studenti

Al fine di garantire l'avvio del prossimo anno scolastico 2021/2022 in sicurezza, dal 17 al 21 luglio 2021 il personale scolastico (insegnanti, ATA, collaboratori scolastici, volontari, altre persone con potenziali contatti con studenti) potrà accedere alla vaccinazione nei centri vaccinali aderenti anche senza prenotazione, producendo solo la Tessera Sanitaria e l'autocertificazione di appartenenza alle platee indicate.

