Vaccino Covid, Francia due milioni di prenotazioni dopo il discorso di Macron sul pass sanitario obbligatorio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un golden gol o anche di più. Il discorso alla nazione del presidente francese Emmanuel Macron su obbligo vaccinale per gli operatori sanitario e pass sanitario per qualsiasi attività sociale e non – dai trasporti al ristorante – ha innescato una vera e propria corsa al Vaccino. Continua la corsa sfrenata dei francesi al Vaccino. Secondo quanto scrive LCI, sono circa 2 milioni le prenotazioni fatte dall’altro ieri sera, di cui 1,7 milioni sulla piattaforma Doctolib oltre 150.000 su Maiia e 100.000 su Keldoc. Intanto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Un golden gol o anche di più. Ilalla nazione del presidente francese Emmanuelsu obbligo vaccinale per gli operatoriper qualsiasi attività sociale e non – dai trasporti al ristorante – ha innescato una vera e propria corsa al. Continua la corsa sfrenata dei francesi al. Secondo quanto scrive LCI, sono circa 2lefatte dall’altro ieri sera, di cui 1,7sulla piattaforma Doctolib oltre 150.000 su Maiia e 100.000 su Keldoc. Intanto, ...

