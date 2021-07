Vaccino Covid | dati e grafici sulle somministrazioni in Italia | regione per regione

(Di giovedì 15 luglio 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'agenzia per la sicurezza dei farmaci americana Fda avverte sul rischio della possibile comparsa di una rara patol… - marcodimaio : Dopo l’annuncio di #Macron di prevedere #GreenPass per ristoranti, bar e trasporti, tantissimi francesi si sono pre… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Francia due milioni di prenotazioni dopo il discorso di Macron sul pass sanitario obbligatorio - StefaniaManca : @antonioripa Ma è davvero sicuro sicuro sicuro che il vaccino protegga dal covid? - HeMan85675592 : @david__pi @MarcoBordin88 @civati Leggenda Metropolitana: quattro mesi dopo la prima dose, al vaccino di AZ è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

... ricoveri e morti mentre torna lo 'spettro' della zona gialla Il bollettinoItalia di oggi, ...e regole - con lo 'spettro' della zona gialla - e prosegue il dibattito sull'obbligo dinel ...AstraZeneca, contrae ilpochi giorni dopo la seconda dose: Paolo muore a 72 annisbagliato, come è stato scoperto Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il personale sanitario: al ...La variante Delta diventa dominante anche in Italia. La variante del Covid inizialmente individuata in India ha superato l'Alfa nella diffusione nel nostro ...Le vaccinazioni inizieranno il 15 luglio. Oltre a Pfizer sarà somministrato, a chi é in possesso dei requisiti, il vaccino Johnson & Johnson ...