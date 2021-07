Vaccini, Speranza: «Superate le 59 milioni di dosi e rilasciati più di 28 milioni di Green pass». Ma la variante Delta spaventa – Il video (Di mercoledì 14 luglio 2021) Buone notizie dal fronte Vaccini. Stando a quanto reso noto da Roberto Speranza nel pomeriggio di oggi, a fine giornata il Paese avrà superato «le 59 milioni di dosi somministrate, i dati sono incoraggianti, e c’è una adesione significativa negli over 80 che sono per oltre il 90 per cento vaccinati», ha detto il ministro della Salute intervenendo al question time alla Camera. Ancora una volta, però, le inquietudini e i timori vanno verso la diffusione della variante Delta che presto diventerà la mutazione Covid prevalente. «Stiamo lavorando per rafforzare la capacità di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 luglio 2021) Buone notizie dal fronte. Stando a quanto reso noto da Robertonel pomeriggio di oggi, a fine giornata il Paese avrà superato «le 59disomministrate, i dati sono incoraggianti, e c’è una adesione significativa negli over 80 che sono per oltre il 90 per cento vaccinati», ha detto il ministro della Salute intervenendo al question time alla Camera. Ancora una volta, però, le inquietudini e i timori vanno verso la diffusione dellache presto diventerà la mutazione Covid prevalente. «Stiamo lavorando per rafforzare la capacità di ...

