Vaccini Lazio, slitta a settembre la consegna di Moderna nelle farmacie (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sarebbe stata prevista per il prossimo 15 luglio la consegna delle dosi del vaccino Moderna alle 600 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale ma non sempre le cose vanno come previsto. La consegna delle dosi è infatti slittata all’1 di settembre. In questo arco di tempo le farmacie somministreranno il vaccino monodose Johnson & Johnson. ‘Ci sarebbero stati problemi con i richiami ed i turni di ferie di agosto delle farmacie’-spiega l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche: Covid Lazio, la variante Delta al 57,1% ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sarebbe stata prevista per il prossimo 15 luglio ladelle dosi del vaccinoalle 600che hanno aderito alla campagna vaccinale ma non sempre le cose vanno come previsto. Ladelle dosi è infattita all’1 di. In questo arco di tempo lesomministreranno il vaccino monodose Johnson & Johnson. ‘Ci sarebbero stati problemi con i richiami ed i turni di ferie di agosto delle’-spiega l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche: Covid, la variante Delta al 57,1% ...

