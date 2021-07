Vaccinazioni anti Covid nelle farmacie | aderiscono anche Bergamo e Martinengo

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La prima fase sperimentale prenderà avvio su tutto il territorio regionale a partire dalla fine di luglio in 21convenzionate aderenti.

... il governo, intanto, ha rafforzato le misureCovid in quasi tutto il Paese per far fronte a questa nuova ondata di contagi spinta dalla variante Delta e un programma diche procede ...La campagna di arruolamento, promossa dalla Regione Marche e conclusasi lunedì con l'ultima seduta diprima della chiusura della struttura decisa dall'Asur regionale, ha visto all'opera ...Nella giornata di ieri 13 luglio 2021 sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino tot. 4.795 dosi di vaccino così suddivise: ...La Puglia ha superato oggi il “traguardo” delle 4 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate. Sono, infatti, 4.025.367 le dosi iniettate, il 93.8% di quelle ricevute . Un risultato ottenuto ...