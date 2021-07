Vaccinarsi per la comunita?? Macche?, per andare al ristorante: ecco “l’effetto Macron” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vaccinarsi per salvare vite? No, grazie: meglio Vaccinarsi per andare al ristorante. È questo il messaggio che arriva da Oltralpe dove, dopo la stretta decisa da Macron, si è innescata una vera e propria corsa al vaccino anti-Covid. In un discorso alla nazione, infatti, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una serie di restrizioni volte a vaccinare quante più persone possibile ed evitare così una nuova ondata di Covid, sempre più alle porte a causa della variante Delta. L’inquilino dell’Eliseo, dunque, ha annunciato non solo l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 luglio 2021)per salvare vite? No, grazie: meglioperal. È questo il messaggio che arriva da Oltralpe dove, dopo la stretta decisa da, si è innescata una vera e propria corsa al vaccino anti-Covid. In un discorso alla nazione, infatti, il presidente francese Emmanuelha annunciato una serie di restrizioni volte a vaccinare quante più persone possibile ed evitare così una nuova ondata di Covid, sempre più alle porte a causa della variante Delta. L’inquilino dell’Eliseo, dunque, ha annunciato non solo l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale ...

