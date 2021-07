USA | prezzi alla produzione giugno +1% mese +7 | 3% anno

(Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Si confermano in crescita iUSA a. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), isono cresciuti dell’1% su base mensile, rispetto al +0,8% delprecedente. Il dato risulta superiore alle attese degli analisti, che erano per un incremento dello 0,6%. Su base annua iregistrato un incremento del 7,3% dopo il +6,6% di maggio e al +6,8% del consensus. Idei beni e servizi “core”, ovvero l’indice depurato dalle ...

In crescita a giugno i prezzi alla produzione negli USA. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono cresciuti dell'1% su base mensile, rispetto al +0,8% del mese precedente. Il dato risulta superiore alle attese degli analisti, che erano per un incremento dello 0,6%. Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 7,3% dopo il +6,6% di maggio e al +6,8% del consensus. I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili come energia e alimentari, sono saliti dello 0,9% su base mensile e del 5,6% su base annua.