Ursula von der Leyen spiega le tappe del Green Deal europeo (Di mercoledì 14 luglio 2021) Stretta tra industria e ambientalisti, frenata da alcuni governi nazionali, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rilancia il dossier del Green Deal, rimasto in secondo piano durante l'emergenza sanitaria. «Voglio dimostrare che è possibile decarbonizzare, preservando il pianeta e al tempo stesso il benessere. Metterò tutto il mio peso e le mie forze affinché ciò accada», dice in un'intervista alla Stampa. Il maxi-piano sarà svelato oggi dalla Commissione, battezzato con il nome «FitFor55». Conterrà gli strumenti con i quali saranno raggiunti gli obiettivi fissati dalla legge sul clima: azzerare le ...

