Ursula Von der Leyen | «Non è vero che bisogna scegliere tra carriera e famiglia»

Al prossimo vertice del G20 di Roma, Ursula Von der Leyen potrebbe essere «l'unica donna». E «non potrebbe esserci un promemoria migliore di quanto sia ancora lunga la strada verso la parità di genere». Lo ha affermato la presidente della Commissione europea in un videomessaggio in occasione del Summit del Women20.

