Una Vita, anticipazioni oggi 14 luglio: che rapporto c’è tra José e Julio? (Di mercoledì 14 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 14 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Bellita inizia a interrogarsi sulla natura del legame tra José e Julio: non è che il marito ha cambiato i suoi gusti sessuali? Ramon accetta che Moncho sia battezzato con l’acqua della Sorgente del Montone Blu e parte con Antonito per andarla a recuperare. Il piccolo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021)“Una”, puntata del 142021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Bellita inizia a interrogarsi sulla natura del legame tra: non è che il marito ha cambiato i suoi gusti sessuali? Ramon accetta che Moncho sia battezzato con l’acqua della Sorgente del Montone Blu e parte con Antonito per andarla a recuperare. Il piccolo Articolo completo: dal blog SoloDonna

gigiodonna1 : Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte im… - claudioruss : Secondo @tariqpanja del @nytimes progetti in fase avanzata per una partita tra i nuovi campioni d'Europa e Sud Amer… - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? ché (Inferno I, 3) 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una se… - cstn84 : Il parlamento della #Lituania ha approvato la detenzione di massa dei richiedenti asilo. La giustificazione è che… - fabyo40 : RT @OfficialTozzi: Non ne trovi più una senza display digitale, così, se si rompe quello (e mi è capitato più volte), lo devi sostituire, p… -