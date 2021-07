Una Vita, anticipazioni 15 luglio: il commissario Mendez sconvolge Felipe (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'incontro tra Felipe e Marcia sarà protagonista dell'episodio di Una Vita di giovedì 15 luglio. La brasiliana, infatti, ha finalmente trovato il coraggio e l'occasione per raccontare all'Alvarez Hermoso tutto quello che le ha confessato Cesar Andrade prima di morire, ossia che a far arrivare Santiago ad Acacias è stata Genoveva proprio con l'intenzione di far annullare le loro nozze. Felipe è rimasto scioccato e ha spiegato alla Sampaio di essere comunque un uomo sposato e di non poter stare con lei. Tuttavia, l'antico sentimento tra i due è riaffiorato e proprio mentre erano sul punto di baciarsi in un vicolo, è ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'incontro trae Marcia sarà protagonista dell'episodio di Unadi giovedì 15. La brasiliana, infatti, ha finalmente trovato il coraggio e l'occasione per raccontare all'Alvarez Hermoso tutto quello che le ha confessato Cesar Andrade prima di morire, ossia che a far arrivare Santiago ad Acacias è stata Genoveva proprio con l'intenzione di far annullare le loro nozze.è rimasto scioccato e ha spiegato alla Sampaio di essere comunque un uomo sposato e di non poter stare con lei. Tuttavia, l'antico sentimento tra i due è riaffiorato e proprio mentre erano sul punto di baciarsi in un vicolo, è ...

