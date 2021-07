Una Vita, anticipazioni 15 luglio: Felipe e Genoveva ai ferri corti per via di Marcia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 15 luglio: continua ad entusiasmare il pubblico il triangolo amoroso tra i coniugi Felipe e Genoveva e l’amata ex di lui, Marcia. Vedremo cosa succederà. Inoltre la famiglia Dominguez riceverà una bella notizia. Una Vita, anticipazioni 15 luglio: Genoveva scopre Felipe insieme a Marcia Genoveva non si è ancora liberata di Marcia, che ormai ha raccontato a Felipe parte della verità che la riguarda. La Salmeròn li ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Una15: continua ad entusiasmare il pubblico il triangolo amoroso tra i coniugie l’amata ex di lui,. Vedremo cosa succederà. Inoltre la famiglia Dominguez riceverà una bella notizia. Una15scopreinsieme anon si è ancora liberata di, che ormai ha raccontato aparte della verità che la riguarda. La Salmeròn li ...

