Una Vita Anticipazioni 15 luglio 2021: Felipe scopre la verità sul conto di Genoveva (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 15 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Mendez confida a Felipe che è sempre più sicuro che Genoveva sia coinvolta nell'omicidio di Ursula e gli conferma che è stata lei a far arrivare Santiago. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 14 luglio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 15. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Mendez confida ache è sempre più sicuro chesia coinvolta nell'omicidio di Ursula e gli conferma che è stata lei a far arrivare Santiago.

Advertising

RobertoBurioni : Anche io sono da anni vittima di una persecuzione da parte del CODACONS, che continua impunito a rovinarmi la vita.… - gigiodonna1 : Tutti i rossoneri che ho incontrato, dal primo all’ultimo giorno, resteranno sempre nel mio cuore come una parte im… - marcotravaglio : Da quando la Nazionale ha vinto con merito l’Europeo, una congrega di spostati e pipparoli da Twitter e da carta st… - avdoresykes : RT @Ettore_Rosato: 1 milione di richieste di vaccino in una sola sera. In Francia annuncio obbligo #greenpass per locali, musei o treni ha… - DanP7711 : RT @RobertoBurioni: Anche io sono da anni vittima di una persecuzione da parte del CODACONS, che continua impunito a rovinarmi la vita. Sol… -