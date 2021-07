Una femminsta da sempre | ma senza tante fanfare

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Impeccabile in un tailleur rosso fuoco, Isabelle Huppert non si limita a camminare, è abituata ad incedere con passo deciso, come se scrutasse uno ad uno i presenti in platea. Non batte neppure ciglio quando i due conduttori della sua masterclass al Festival di Cannes 2021 partono con una sviolinata di venti minuti – che sono sembrati due ore – con l’elenco quasi completo di tutte le sue opere. Isabelle Huppert: le immagini di una carriera esemplare guarda le foto ...