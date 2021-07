“Una cosa davvero ridicola”. Chiara Ferragni ‘tradita’ dalle nuove foto: la polemica (Di mercoledì 14 luglio 2021) Chiara Ferragni è sicuramente una delle donne più apprezzate e anche invidiate in Italia, grazie al suo grandissimo successo professionale che le ha permesso di diventare una super imprenditrice digitale. Nei giorni scorsi ha pubblicato diverse foto e video in compagnia del marito Fedez. In particolare, la loro esultanza durante i rigori di Italia-Inghilterra di domenica scorsa, che ha garantito alla Nazionale azzurra di Roberto Mancini di vincere gli Europei, dopo un’attesa che durava dal 1968. Ma quando lei posta delle immagini sui social network non sempre raccoglie i risultati sperati ed è successo anche qualche ora fa. Alcune sue ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021)è sicuramente una delle donne più apprezzate e anche invidiate in Italia, grazie al suo grandissimo successo professionale che le ha permesso di diventare una super imprenditrice digitale. Nei giorni scorsi ha pubblicato diversee video in compagnia del marito Fedez. In particolare, la loro esultanza durante i rigori di Italia-Inghilterra di domenica scorsa, che ha garantito alla Nazionale azzurra di Roberto Mancini di vincere gli Europei, dopo un’attesa che durava dal 1968. Ma quando lei posta delle immagini sui social network non sempre raccoglie i risultati sperati ed è successo anche qualche ora fa. Alcune sue ...

Advertising

stanzaselvaggia : La Meloni, parlando di ddl Zan, ieri ha detto che i bambini hanno bisogno di un padre e una madre, lei è cresciuta… - VittorioSgarbi : Chiariamo una cosa: Fedez è solo una zucca vuota. Che dice tutto e il contrario di tutto. - FBiasin : Comunque è doveroso rispettare la scelta di #Bernardeschi che per il suo matrimonio ha scelto di fare una cosa rise… - Maricinque5 : Sto per dire una cosa forte non adatta ai deboli di cuore e probabilmente sarò cancellata da questo fandom per semp… - DISC0NNXCTED : @EatingWithNjall Louis non si fa sente da giorni, ecco perchè speravo nell'England, a differenza vostra che siete f… -