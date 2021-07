Un Posto al Sole, trama 14 luglio: un ritorno a casa con sorpresa (Di mercoledì 14 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 14 luglio 2021 con il ritorno a casa di Filippo che non verrà gestito nel migliore dei modi. Il ritorno a casa di Filippo Una nuova puntata Un Posto al Sole oggi 14 luglio con altri colpi di scena che riguarderanno proprio Filippo Sartori. Nel frattempo Roberto e Marina sembrano tornati in sintonia e sono sempre più vicini, tanto che Fabrizio non vede di buon occhio questo loro rapporto. Ma la donna ha deciso di non lasciare Napoli proprio per dare una mano a Ferri che si ritrova con un ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 142021 con ildi Filippo che non verrà gestito nel migliore dei modi. Ildi Filippo Una nuova puntata Unaloggi 14con altri colpi di scena che riguarderanno proprio Filippo Sartori. Nel frattempo Roberto e Marina sembrano tornati in sintonia e sono sempre più vicini, tanto che Fabrizio non vede di buon occhio questo loro rapporto. Ma la donna ha deciso di non lasciare Napoli proprio per dare una mano a Ferri che si ritrova con un ...

