Un italiano su quattro non andrà in vacanza E chi lo farà resterà in Italia

Roma, 14 lug – Come l'estate scorsa anche quest'anno, il secondo nell'era Covid, un Italiano su quattro non andrà in vacanza e chi lo farà non andrà all'estero (e questo è un bene per il nostro turismo). A rivelarlo è la fotografia di Altroconsumo, che ha intervistato un campione di 900 Italiani in merito ai loro programmi per le vacanze. Ma anche per testare quanto fossero informati sulle regole per viaggiare e se fossero intenzionati a vaccinarsi in vista delle ferie.

