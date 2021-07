Un gioiellino che mescola folklore, e mafia, ridicolizzandola (Di mercoledì 14 luglio 2021) X Se diffidate dei film horror made in Italy questa volta vi dovrete ricredere. A Classic Horror Story della coppia Roberto De Feo e Paolo Strippoli (su Netflix dal oggi e vincitore come Miglior film al Taormina Film Festival) è uno di quei gioielli del genere che ogni tanto il nostro cinema sforna (The End? L’inferno fuori ne è un altro esempio) e dovrebbe far addrizzare le antenne ai produttori per rimettere in pista una produzione più prolifica di horror che ne aravamo maestri negli anni Sessanta e Settanta. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 luglio 2021) X Se diffidate dei film horror made in Italy questa volta vi dovrete ricredere. A Classic Horror Story della coppia Roberto De Feo e Paolo Strippoli (su Netflix dal oggi e vincitore come Miglior film al Taormina Film Festival) è uno di quei gioielli del genere che ogni tanto il nostro cinema sforna (The End? L’inferno fuori ne è un altro esempio) e dovrebbe far addrizzare le antenne ai produttori per rimettere in pista una produzione più prolifica di horror che ne aravamo maestri negli anni Sessanta e Settanta. ...

Advertising

IlContiAndrea : A #StefanoColetta (ai tempi direttore di Rai Tre) si deve il ritorno di #RaffaellaCarrà in Rai, la stessa Raffaella… - FulcrumNic : @rakyhARTness Parliamo di the punisher che gioiellino - rakyhARTness : Molto contrariata del fatto che nessun* e dico nessun* ha considerato quel gioiellino di Modok!!! Senza parlare di… - Terminator1973 : @Francescovic17 Un gioiellino ?? pensa che un mio amico ce l’ha ancora, la custodisce come una reliquia. - theroses99 : Rimarrà per sempre un gioiellino che si meritava molto di più?? #Marasli -

Ultime Notizie dalla rete : gioiellino che Netflix, The Crown. La notizia che i fan della serie non avrebbero mai voluto ricevere La piattaforma di streaming più popolare al mondo ha rilasciato una notizia che lascerà delusi i fan della serie sulla famiglia reale inglese Netflix ha sfornato negli ultimi anni un gioiellino ...

Tra contratti e ingaggi adesso gli azzurri passano all'incasso ...al Napoli anche se i 20 milioni chiesti dai Blues sono ritenuti eccessivi da De Laurentiis che ha ... serviranno infatti 40 milioni per strappare alla Samp il gioiellino Damsgaard. La rassegna di Euro ...

Generazione 56K: la serie Netflix coi The Jackal è un piccolo gioiellino tutto italiano Fortementein.com Su Netflix non perdetevi “A Classic Horror Story”: gioiellino ironico del brivido made in Italy A Classic Horror Story della coppia Roberto De Feo e Paolo Strippoli (su Netflix dal oggi e vincitore come Miglior film al Taormina Film Festival) è uno di quei gioielli del genere che ogni tanto il ...

FERMATO IL FUOCO NEL TERRITORIO DI CALTABELLOTTA, MA I DANNI SONO ENORMI Prima la montagna di Taja e Gammauta che si trovano nel territorio di Caltabellotta sono andati a fuoco, incendio che ha bruciato un’intera montagna e tanti terreni agricoli utilizzati come pascoli pe ...

La piattaforma di streaming più popolare al mondo ha rilasciato una notizialascerà delusi i fan della serie sulla famiglia reale inglese Netflix ha sfornato negli ultimi anni un......al Napoli anche se i 20 milioni chiesti dai Blues sono ritenuti eccessivi da De Laurentiisha ... serviranno infatti 40 milioni per strappare alla Samp ilDamsgaard. La rassegna di Euro ...A Classic Horror Story della coppia Roberto De Feo e Paolo Strippoli (su Netflix dal oggi e vincitore come Miglior film al Taormina Film Festival) è uno di quei gioielli del genere che ogni tanto il ...Prima la montagna di Taja e Gammauta che si trovano nel territorio di Caltabellotta sono andati a fuoco, incendio che ha bruciato un’intera montagna e tanti terreni agricoli utilizzati come pascoli pe ...