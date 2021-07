Ultime Notizie Serie A: si complica il rinnovo di Insigne, Spinazzola racconta la finale (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.15 – Italia, Evani: «Tutti volevano tirare i rigori, lì ho capito che avremmo vinto» – Il vice c.t. Alberico Evani ha parlato della lotteria dei rigori che ha portato l’Italia a vincere l’Europeo. Le parole Ore 9.15 – Napoli, rinnovo Insigne complicato: De Laurentiis non ha in programma d’incontrarlo – Si complica ulteriormente il rinnovo di Lorenzo Insigne al Napoli. Il presidente Aurelio De ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.15 – Italia, Evani: «Tutti volevano tirare i rigori, lì ho capito che avremmo vinto» – Il vice c.t. Alberico Evani ha parlato della lotteria dei rigori che ha portato l’Italia a vincere l’Europeo. Le parole Ore 9.15 – Napoli,to: De Laurentiis non ha in programma d’incontrarlo – Siulteriormente ildi Lorenzoal Napoli. Il presidente Aurelio De ...

Advertising

fanpage : Niente stipendio da Settembre ai sanitari non vaccinati. - Corriere : L’Oms sulla finale di Wembley: devastante contagio in diretta tv - fanpage : Pierpaolo Sileri lancia la proposta. - Kristina_Claret : Cuba, la star di Youtube arrestata in diretta: un morto nelle proteste « ABBASSO IL COMUNISMO lo slogan più gridato… - Kristina_Claret : Manca il cibo, medicinali, crollo del turismo e sanzioni USA mettono ko Cuba. La star di Youtube arrestata in diret… -