Uk, oltre 42mila contagi: mai così tanti dal 15 gennaio. Ma i casi aumentano anche in Ue, dall’Austria alla Spagna (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ondata estiva di contagi causata dalla variante Delta preoccupa tutta Europa, dove sempre più Paesi assistono all’aumento dei casi e dibattono sull’obbligatorietà del vaccino per alcune categorie (sanitari in primis) e sulla possibilità di introdurre un pass sanitario per accedere ai luoghi pubblici, come ha già fatto la Francia. A preoccupare più di tutti, proprio per la mole di infezioni registrate, è il Regno Unito che, travolto da settimane dalla variante Delta anche durante le gare degli Europei, ha registrato nell’ultima giornata 42.302 nuovi casi di Covid e altri 49 decessi. Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ondata estiva dicausata dvariante Delta preoccupa tutta Europa, dove sempre più Paesi assistono all’aumento deie dibattono sull’obbligatorietà del vaccino per alcune categorie (sanitari in primis) e sulla possibilità di introdurre un pass sanitario per accedere ai luoghi pubblici, come ha già fatto la Francia. A preoccupare più di tutti, proprio per la mole di infezioni registrate, è il Regno Unito che, travolto da settimane dvariante Deltadurante le gare degli Europei, ha registrato nell’ultima giornata 42.302 nuovidi Covid e altri 49 decessi. Si ...

