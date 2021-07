UFFICIALE - Napoli, esito negativo dei tamponi del gruppo squadra (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tramite Twitter, la SSC Napoli comunica l'esito negativo dei tamponi effettuati al gruppo squadra in occasione del ritiro che inizierà domani 15 luglio a Dimaro. ECCO IL TWEET: ? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/6u3SEq3o76— Official SSC Napoli (@sscNapoli) July 14, 2021 Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tramite Twitter, la SSCcomunica l'deieffettuati alin occasione del ritiro che inizierà domani 15 luglio a Dimaro. ECCO IL TWEET: ? Tutti negativi al Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del.? #ForzaSempre pic.twitter.com/6u3SEq3o76— Official SSC(@ssc) July 14, 2021

