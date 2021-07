Ufficiale il calendario di serie A | gli impegni di Napoli e Salernitana

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre la nazionale italiana sta ancora festeggiando il trionfo europea, si rimette in moto il campionato diA con il primo appuntamento: il. Anche quest’anno sono due le compagini campane ai nastri di partenza, con la( ha chiesto di giocare fuori casa la prima di campionato per consentire il completamento dei lavori in corso allo stadio Arechi) neopromossa dalla cadetteria che ha preso il posto del Benevento, retrocesso inB. In aggiornamento I GIORNATA ANDATA (22 agosto ...