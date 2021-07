Ufficiale | Boris Radunovic è un nuovo giocatore del Cagliari

(Di mercoledì 14 luglio 2021)è uncalciatore del, ecco l’annuncio del club sardo: “IlCalcio annuncia l’acquisto dall’Atalanta del calciatoreRadunovi? che si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025. Forte nelle prese alte e nelle uscite, dove può sfruttare il suo fisico possente (è alto 1,94 m), nonostante la stazza Radunovi? si caratterizza per la sua reattività, bravo così anche negli interventi a terra e nelle parate basse. Qualità che ora potrà mettere a disposizione del. Dobrodošao, ...

Il Cagliari Calcio annuncia l'acquisto dall'Atalanta del calciatore Boris Radunovic che si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025. Portiere classe 1996, nato a Belgrado, è cresciuto nell'FK Rad, compagine della sua ... Il Cagliari ha comunicato ufficialmente l'arrivo di Boris Radunovic. Il portiere si trasferisce in Sardegna dall'Atalanta. La scorsa stagione aveva giocato in prestito all'He ... Sul sito web del Cagliari Calcio, la notizia ufficiale dell'ingaggio del portiere Boris Radunovic "Il Cagliari Calcio annuncia l'acquisto dall'Atalanta del calciatore Boris Radunovic che si trasferisce ...