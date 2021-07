(Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Uscomunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Alessandro. Nato a Bologna il 7 febbraio 1996, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili della Milan, club con cui ha esordito appena diciannovenne in serie A il 25 maggio 2015 in occasione del match Milan-Torino. Nel suo curriculum professionistico esperienze legate quasi esclusivamente alla Juve Stabia, società con cui ha collezionato tra serie C e serie B 133 presenze e 16 gol in 5 stagioni (dal 2016 al 2021). In precedenza ha indossato la maglia del Lugano under 21, nella stagione 2015/2016, collezionando nella 2 Liga ...

Advertising

sportavellino : Avellino: ora è ufficiale, Mastalli è biancoverde. Di Somma: 'Darà un grosso contributo' - - anteprima24 : ** UFFICIALE| #Avellino, ecco Mastalli: i dettagli dell’intesa contrattuale ** - NewsTuttoC : UFFICIALE - Avellino, biennale per Alessandro Mastalli - TuttoAvellinoit : La Sandro Abate #Avellino comunica il ritorno di Lolo Suazo #futsal #SerieA - TuttoAvellinoit : Il #Catanzaro ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Francesco #Bombagi, accostato anche all'#Avellino.… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Avellino

... per la prima volta, coinvolgerà i combattenti partigiani locali in quella che si presenta come un mix di missioni tradizionali in stile RTS e quest scriptate in scenari comee Montecassino ....preferirà tessere una fitta rete di contatti con la resistenza partigiana spingendo verso... rimanere coinvolti in una schermaglia contro il nemico, inseguire unoppure tentare di ...L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Alessandro Mastalli. Nato a Bologna il 7 febbraio 1996, il centrocampista ...L’avversario dovrebbe essere l’Avellino al Liberati (orario da definire), in caso di passaggio del turno gara secca a Bologna. Ecco tutte le date della kermesse nazionale:. Turno Preliminare domenica ...