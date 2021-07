Tu sì que vales, Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez? Ecco cosa vedremo nelle prime puntate (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu Sì Que vales. Il talent show andrà in onda su Canale 5 il prossimo autunno. LEGGI ANCHE:– Belen Rodriguez, “disabilitati i pulsanti dell’ascensore dell’ospedale a causa sua”: scoppia la polemica per il cartello La prima novità del programma vede assente Belen Rodriguez, almeno per le prime puntate, la showgirl è appena diventata mamma per la seconda volta: è nata infatti la piccola Luna Marì. La new entry di quest’anno è rappresentata da Giulia Stabile, la ballerina che ha ... Leggi su funweek (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu Sì Que. Il talent show andrà in onda su Canale 5 il prossimo autunno. LEGGI ANCHE:–, “disabilitati i pulsanti dell’ascensore dell’ospedale a causa sua”: scoppia la polemica per il cartello La prima novità del programma vede assente, almeno per le, la showgirl è appena diventata mamma per la seconda volta: è nata infatti la piccola Luna Marì. La new entry di quest’anno è rappresentata da, la ballerina che ha ...

