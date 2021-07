Tribunale Madrid | «UEFA non può agire contro Superlega»

Advertising

Sportface.it

Ildiha confermato le proprie precedenti disposizioni in merito al tema Superlega , escludendo ufficialmente la possibilità di sancire sanzioni ai club partecipanti all' Uefa . Secondo ...Non senza strascichi che potrebbero portare in: infatti, lo Sporting Club de Portugal ha ... Mentre l'Atleticocontinua il pressing per averlo in Spagna. Trovato anche il sostituto di ...Dal Tribunale Mercantile di Madrid un altro stop a Ceferin: l'UEFA non ha alcun potere sui club della Superlega ...L'UEFA non ha potere decisionale in merito e pertanto non potrà sanzionare i dodici club coinvolti nella creazione della Superlega.