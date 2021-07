Tour de France 2021, Tadej Pogacar: “Incredibile vincere in giallo, emozione indescrivibile” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Semmai ci fosse stato bisogno di una conferma, Tadej Pogacar l’ha data quest’oggi. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates ha messo il suo secondo timbro al Tour de France 2021, trionfando nella diciassettesima tappa, la Muret-Saint Lary Soulan, con arrivo sul Col du Portet. Una graffio che Pogacar ha cercato e ha voluto sin dalle prime pedalate della giornata, come ha dichiarato subito dopo l’arrivo: “Volevo vincere, farlo in giallo è un’emozione indescrivibile. Il team lavora duro per mantenere la maglia gialla. Ci ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Semmai ci fosse stato bisogno di una conferma,l’ha data quest’oggi. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates ha messo il suo secondo timbro alde, trionfando nella diciassettesima tappa, la Muret-Saint Lary Soulan, con arrivo sul Col du Portet. Una graffio cheha cercato e ha voluto sin dalle prime pedalate della giornata, come ha dichiarato subito dopo l’arrivo: “Volevo, farlo inè un’. Il team lavora duro per mantenere la maglia gialla. Ci ...

