Tour de France 2021, Pogacar: “Ci ho provato e sono riuscito a vincere” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La squadra ha lavorato molto, i ragazzi sono stati fantastici. Alla fine tutto è andato bene, ci ho provato e sono riuscito a vincere la tappa. Ogni volta che provavo a scattare erano insieme, con me. Ho tentato più volte e alla fine ho sprintato negli ultimi cinquanta metri”. Così Tadej Pogacar ha commentato la vittoria nella 17esima tappa del Tour de France 2021, chiusa davanti a Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. “Io e Vingegaard ci siamo detti che Carapaz probabilmente stava bluffando ed era da considerarsi pericoloso, alla fine è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) “La squadra ha lavorato molto, i ragazzistati fantastici. Alla fine tutto è andato bene, ci hola tappa. Ogni volta che provavo a scattare erano insieme, con me. Ho tentato più volte e alla fine ho sprintato negli ultimi cinquanta metri”. Così Tadejha commentato la vittoria nella 17esima tappa delde, chiusa davanti a Jonas Vingegaard e Richard Carapaz. “Io e Vingegaard ci siamo detti che Carapaz probabilmente stava bluffando ed era da considerarsi pericoloso, alla fine è ...

