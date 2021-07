Tour de France 2021, ordine di arrivo e classifica diciassettesima tappa: Pogacar vince la volata finale (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’ordine di arrivo e la classifica della diciassettesima tappa del Tour de France 2021, da Muret a Saint-Lary-Soulan Col du Portet lunga 178,4 chilometri. A 150 chilometri all’arrivo sei iniziano la prima fuga: si tratta d Lukas Pöstlberger, Anthony Perez, Danny van Poppel e Dorian Godon raggiunti successivamente da Anthony Turgis e Maxime Chevalier. E’ Perez il primo a staccarsi e iniziare il suo assolo, ma a meno di otto chilometri dal traguardo grandissimo attacco della maglia gialla con Tadej Pogacar che passa davanti ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’die ladelladelde, da Muret a Saint-Lary-Soulan Col du Portet lunga 178,4 chilometri. A 150 chilometri all’sei iniziano la prima fuga: si tratta d Lukas Pöstlberger, Anthony Perez, Danny van Poppel e Dorian Godon raggiunti successivamente da Anthony Turgis e Maxime Chevalier. E’ Perez il primo a staccarsi e iniziare il suo assolo, ma a meno di otto chilometri dal traguardo grandissimo attacco della maglia gialla con Tadejche passa davanti ...

CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Tour de France 2021, oggi tappa 17: percorso, alti... - Lanaismyume : Mio padre: C'È IL TOUR DE FRANCE! NON LO GUARDI???? Io che guardavo la casa de las flores: - SoniaSamoggia : RT @ArchivioLuce: - paoghib : Tour de France : quando ho visto Pogacar a 22 anni vincere la cronometro alla media di 51km e non essere neppure s… - cheppallee : Ma prima padre deve finire di vedere il Tour de France ?? -