Tour de France 2021 oggi, diciassettesima tappa: percorso, favoriti, altimetria. Giornata durissima sui Pirenei! (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Tour de France 2021 si appresta ad affrontare la sua diciassettesima tappa, ossia la Muret-Saint Lary Soulan, di 178,4 chilometri. Sarà una frazione da brividi, senza un attimo di tregua, dove potremmo assistere a di tutto e di più specialmente sulla salita conclusiva del Col du Portet. percorso Penultimo giorno in alta quota, penultima chance per tentare il colpaccio in salita. Dopo ben 113 chilometri di pianura, dal traguardo volante di Bagneres-de-Luchon si comincerà a salire vero un trittico di ascese da far paura. Il primo è il GPM di prima categoria del leggendario Col de ...

