Tour de France 2021 | Jonas Vingegaard | “Oggi io | Pogacar e Carapaz eravamo alla pari”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il danese, la grande sorpresa di questode, ha sfiorato il successo nell’odierna tappa regina della Grande Boucle, la Muret – Saint-Lary-Soulan. Il venticinquenne della Jumbo-Visma, in vetta al durissimo Col du Portet, è stato bruciato in volata dmaglia giTadej. Grazieprestazione sfornata, inoltre,è salito al secondo posto della classifica generale., domani, a Luz Ardiden, dovrà, prima di tutto, difendere ...

RaiSport : Tadej #Pogacar padrone assoluto di questo #TDF2021 A lui la tappa numero 17. Secondo #Vingegaard, terza posizione… - STnews365 : Tour de France, Vingegaard sempre più seconda forza: “Sono davvero contento” Il danese della Jumbo-Visma si è confe… - infoitsport : Tour de France 2021, 18° tappa Pau – Luz Ardiden: percorso, orari e altimetria - ninda1952 : RT @RaiNews: Lo sloveno domina nella salita più dura ed è sempre più leader #TourdeFrance - RaiSport : Tour de France 2021 ????? I migliori scatti della 17ª tappa #TDF2021 #TourDeFrance #RaiTour #ciclismo #cycling -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Slittata di un anno a causa della pandemia (ma degnamente sostituita dal Grande Trittico, al quale comparirono anche gli emissari deldeper capire come organizzare una gara in piena ...Tadej Pogacar, dato già per vincitore dagli stessi colleghi di questode("se rimane in sella fino alla fine ha vinto" le parole di Chris Froome), vince anche la diciassettesima tappa con l'arrivo nei Pirenei, quella da Muret a Saint Lary Soulan/Col du ...Il danese Jonas Vingegaard, la grande sorpresa di questo Tour de France 2021, ha sfiorato il successo nell’odierna tappa regina della Grande Boucle, la Muret – Saint-Lary-Soulan. Il venticinquenne ...Il danese della Jumbo-Visma si è confermato uno dei più brillanti in salita alla Grande Boucle conquistando, grazie alla piazza d’onore sul Col du Portet, il 2° posto nella generale.