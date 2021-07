Tour de France 2021, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: arriverà il successo di Pogacar in giallo? (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ in programma oggi la diciassettesima frazione del Tour de France 2021, la più dura della terza settimana, la Muret – Saint-Lary-Soulan Col du Portet di 178,4 chilometri. Nel menù ci sono tre salite, vale a dire il Col de Peyresourde (13,2 chilometri al 7%), il Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3%) e l’erta in vetta alla quale è posto il traguardo, ovvero il durissimo Col du Portet (16 chilometri all’8,7%). Il grande favorito per il successo parziale non può che essere il leader della classifica generale Tadej Pogacar. Lo sloveno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) E’ in programmala diciassettesima frazione delde, la più duraterza settimana, la Muret – Saint-Lary-Soulan Col du Portet di 178,4 chilometri. Nel menù ci sono tre salite, vale a dire il Col de Peyresourde (13,2 chilometri al 7%), il Col de Val Louron-Azet (7,4 chilometri all’8,3%) e l’erta in vetta alla quale è posto il traguardo, ovvero il durissimo Col du Portet (16 chilometri all’8,7%). Il grande favorito per ilparziale non può che essere il leaderclassifica generale Tadej. Lo sloveno ...

