Tour de France 2021 | diciassettesima tappa | les jeux sont faits

(Di mercoledì 14 luglio 2021) La maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha vinto ladel 108°de, la prima delle due cavalcate pirenaiche che ha portato la carovana gialla da Muret ai 2.215 metri d’altitudine del Col du Portet, lungo 178 km, di cui ben 37 degli ultimi 60 in salita. Al termine di una frazione il cui ordine d’arrivo ricalca quello della nuova classifica generale, il 22enne di Komenda ha preceduto allo sprint di 3” il danese Jonas Vinegsard (Jumbo Visma) con l’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), che ha conquistato la terza moneta, a 4” dal vincitore. In graduatoria, ora, il golden boy ...

Tadej Pogacar, dato già per vincitore dagli stessi colleghi di questode("se rimane in sella fino alla fine ha vinto" le parole di Chris Froome), vince anche la diciassettesima tappa con l'arrivo nei Pirenei, quella da Muret a Saint Lary Soulan/Col du ...Richard Carapaz, voto 7,5: sembra in sofferenza ad inizio salita, chiede il supporto di Castroviejo per tenere il passo dei rivali, poi però a mano a mano trova il ritmo giusto e riesce a seguire la ...La maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha vinto la diciassettesima tappa del 108° Tour de France, la prima delle due cavalcate pirenaiche che ha portato la carovana gialla da Muret ai 2.215 ...Sul Col du Portet vince in volata lo sloveno primo in classifica generale, proprio sui nuovi secondo e terzo classificati; al traguardo poi si stende a terra dopo una fatica lunga 178 chilometri ...