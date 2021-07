Tour de France 2021, arriva il Tourmalet! Salita epica: pendenza ed altitudine. Si decide tutto (Di mercoledì 14 luglio 2021) Domani, giovedì 15 luglio, il Tour de France 2021 affronterà la sua giornata più attesa, il suo ultimo appuntamento in alta quota. Difatti, la diciottesima tappa di questa Grande Boucle, la Pau-Luz Ardiden, di 129,7 chilometri, sarà la giornata della spettacolare ascesa al Col du Tourmalet. Dopo una partenza soft con i due GPM di quarta categoria della Côte de Notre-Dame de Piétat (2,6 km al 5,6%) e la Côte de Loucrup (2 km al 7%), e passato il traguardo volante di Pouzac al chilometro 62, si inizierà a salire prima dolcemente, e poi in maniera decisa, verso i 17 chilometri del GPM d’Hors Categorie del mitico Col du ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Domani, giovedì 15 luglio, ildeaffronterà la sua giornata più attesa, il suo ultimo appuntamento in alta quota. Difatti, la diciottesima tappa di questa Grande Boucle, la Pau-Luz Ardiden, di 129,7 chilometri, sarà la giornata della spettacolare ascesa al Col dumalet. Dopo una partenza soft con i due GPM di quarta categoria della Côte de Notre-Dame de Piétat (2,6 km al 5,6%) e la Côte de Loucrup (2 km al 7%), e passato il traguardo volante di Pouzac al chilometro 62, si inizierà a salire prima dolcemente, e poi in maniera decisa, verso i 17 chilometri del GPM d’Hors Categorie del mitico Col du ...

Advertising

RaiSport : Tadej #Pogacar padrone assoluto di questo #TDF2021 A lui la tappa numero 17. Secondo #Vingegaard, terza posizione… - bikechannel_ : Il più e il meno della tappa 17 al Tour de France 2021 (Muret-Col du Portet). Con Pier Augusto Stagi, direttore di… - AlexisDix : RT @Linkiesta: Tour de France in 10 bottiglie 14 luglio 1789, presa della Bastiglia. Un anniversario importante per tutta Europa. E siccom… - DALEX911 : Tour de France 2021, tappa 17: prova di forza di Pogacar. Classifica e ordine d'arrivo - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pogacar, la prima in maglia gialla per un’altra pagina di storia del #Tour -