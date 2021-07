Tour de France 2021, 18° tappa Pau – Luz Ardiden: percorso, orari e altimetria (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ultima e temutissima tappa di montagna al Tour de France 2021. Nella 18esima frazione, che va da Pau a Luz Ardiden per 129,7 km, i corridori affronteranno il mitico Tourmalet (2.115 metri s.l.m.) e l'arrivo a Luz Ardiden. Due salite che potrebbero fare vittime illustri e cristallizzare la classifica di questa edizione della Grande Boucle. Le sedi di tappa della 18° frazione La diciottesima tappa delTour de France numero 108, in programma giovedì 15 luglio, partirà da Pau, capoluogo del dipartimento dei ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ultima e temutissimadi montagna alde. Nella 18esima frazione, che va da Pau a Luzper 129,7 km, i corridori affronteranno il miticomalet (2.115 metri s.l.m.) e l'arrivo a Luz. Due salite che potrebbero fare vittime illustri e cristallizzare la classifica di questa edizione della Grande Boucle. Le sedi didella 18° frazione La diciottesimadeldenumero 108, in programma giovedì 15 luglio, partirà da Pau, capoluogo del dipartimento dei ...

