Torvaianica | torna lo Street Food | i migliori Street Chef si sfidano per 4 giorni a colpi di menù

(Di mercoledì 14 luglio 2021)ancora una volta Capitale dellodal 22 al 25 luglio. La coloratissima carovana del TTSsta per fare ritorno a, questa volta in Piazza Italia, a pochi passi dal mare. Come nelle 4 precedenti edizioni, verranno selezionatia bordo delle loro ApeCar,Truck e Stand Cucina e daranno vita a un evento imperdibile. Ristoranti “on the road” sotto le stelle proporranno ricette gourmet preparate al momento per una ‘quattro’ all’insegna del sano ...

Advertising

CorriereCitta : #Torvaianica, torna lo #StreetFood: i migliori #StreetChef si sfidano per 4 giorni a colpi di menù -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica torna

Il Corriere della Città

...grande frisbee e per un'estate all'insegna del divertimentoanche la Splash Zone, con scivoli d'acqua, tuffi e area relax. Troneranno anche gli spettacoli dello Zoomarine dicase e stabilimenti sono già sold out, una buona notizia per le attività balneari e ... Per Pomezial'arena in Piazza Indipendenza con l'ormai tradizionale "Pomezia in Musical" , la ...Torvaianica torna ad essere capitale dello Street Food dal 22 al 25 luglio. La coloratissima carovana del TTSFood sta per fare ritorno a Torvaianica, questa volta in Piazza Italia, a pochi passi dal m ...Nella notte della finale degli Europei di calcio il cielo di Wembley si è tinto di azzurro. Quindici anni dopo la vittoria dei Mondiali del 2006 l'Italia della Nazionale torna a vincere un trofeo pres ...