Torna il WindFestival | dal 30 settembre al 3 ottobre a Diano Marina

(Di mercoledì 14 luglio 2021)il: dal 30al 3sarà ancora una volta il palcoscenico per questo attesissimo evento che si articolerà sul lungomare e a terra con regate, competizioni, escursioni nell’entroterra, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni e prove gratuite di attrezzature e class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline. Organizzato da TF7 Open Sport ASD col patrocinio del Comune di, Assessorato allo Sport e Gestioni Municipali Spa, il più grande Expo d’Italia dedicato ...

Diano Marina. il: dal 30 settembre al 3 ottobre Diano Marina sarà ancora una volta il palcoscenico per questo attesissimo evento che si articolerà sul lungomare e a terra con regate, competizioni, escursioni nell'entroterra, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni e prove gratuite di attrezzature e class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline.