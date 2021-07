Tokyo 2021, softball: Italia, prima amichevole ok con l’Honda Tochigi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cominciata l’avventura della nazionale Italiana di softball in Giappone, che si può fregiare del titolo di campione d’Europa dopo aver battuto l’Olanda. La squadra di Federico Pizzolini è già nella terra del Sol Levante per preparare l’avventura olimpica che comincerà fra una settimana, mercoledì 21 luglio. Le azzurre hanno disputato quest’oggi la prima amichevole giapponese di questa estate, vincendo contro l’Honda Tochigi per 4-2. Tre punti nel secondo inning hanno indirizzato la partita odierna, con Emily Carosone e Marta Gasparotto in evidenza; mettendo a segno il 4-1 nel quarto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 luglio 2021) Cominciata l’avventura della nazionalena diin Giappone, che si può fregiare del titolo di campione d’Europa dopo aver battuto l’Olanda. La squadra di Federico Pizzolini è già nella terra del Sol Levante per preparare l’avventura olimpica che comincerà fra una settimana, mercoledì 21 luglio. Le azzurre hanno disputato quest’oggi lagiapponese di questa estate, vincendo controper 4-2. Tre punti nel secondo inning hanno indirizzato la partita odierna, con Emily Carosone e Marta Gasparotto in evidenza; mettendo a segno il 4-1 nel quarto ...

Advertising

SkySport : Verso Tokyo, Elisa Longo Borghini: “Mi batterò fino all’ultimo' #SkySport #Tokyo2020 @ElisaLongoB - Gazzetta_it : I Giochi di Tokyo a porte chiuse: niente pubblico #Olimpiadi - OA_Sport : Prima amichevole per l'Italia del softball in vista delle Olimpiadi, 4-2 sull'Honda Tochigi - MartinaNotizie : L’Antica Grecia sbarca a Tokyo. Presentata in Giappone la collezione S/S 2022 di Rossorame - voceditalia : Bach rassicura Tokyo: nessun rischio per i giapponesi -