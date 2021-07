Tokyo 2020, tennis: Daniel Evans positivo al Coronavirus, salterà le Olimpiadi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Daniel Evans è risultato positivo al Coronavirus e non potrà partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Il britannico ha annunciato la cattiva notizia tramite il suo account Instagram ufficiale, così esprimendosi in merito: “Ciao ragazzi, purtroppo di recente sono risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza, non sarò in grado di prepararmi e partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono estremamente deluso e attualmente mi trovo in autoisolamento, nel rispetto delle linee guida stabilite dal Governo. Voglio augurare a tutto il team britannico il meglio per i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021)è risultatoale non potrà partecipare alledi. Il britannico ha annunciato la cattiva notizia tramite il suo account Instagram ufficiale, così esprimendosi in merito: “Ciao ragazzi, purtroppo di recente sono risultatoal Covid-19. Di conseguenza, non sarò in grado di prepararmi e partecipare ai Giochi Olimpici di. Sono estremamente deluso e attualmente mi trovo in autoisolamento, nel rispetto delle linee guida stabilite dal Governo. Voglio augurare a tutto il team britannico il meglio per i ...

Advertising

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - sportface2016 : #Tokyo2020, #Evans positivo al #COVID19: salterà le Olimpiadi - CeotechI : RT @CeotechI: Discovery: presentata la tecnologia 'CUBE', potenziata per le Olimpiadi TOKYO 2020... - #discovery #olimpiadi #tokyo #olympic… - Equestrian_In : Sono in molti a chiedersi come i #cavalli ??????che parteciperanno alle imminenti #Olimpiadi raggiungeranno, o hanno g… - GualtieroSanta1 : RT @gayit: Tokyo 2020, la coppia gay olandese punta all'oro olimpico -