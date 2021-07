Tokyo 2020, regolamento lotta: come funziona, tutto quello che c’è da sapere (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il regolamento della lotta all’Olimpiade di Tokyo 2020. tutto ciò che c’è da sapere su una delle colonne portanti dei Giochi, nel programma olimpico fin dal 1896. Le donne invece hanno debuttato solamente nel 2004. come negli altri sport di combattimento, la novità sono le due medaglie di bronzo assegnate. Sono due gli italiani che voleranno a Tokyo a caccia di una medaglia: si tratta di Frank Chamizo (lotta libera -74 kg) e Abraham de Jesus Conyedo Ruano (lotta libera, -97 kg). Le gare si disputeranno dal 1° al 7 agosto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ildellaall’Olimpiade diciò che c’è dasu una delle colonne portanti dei Giochi, nel programma olimpico fin dal 1896. Le donne invece hanno debuttato solamente nel 2004.negli altri sport di combattimento, la novità sono le due medaglie di bronzo assegnate. Sono due gli italiani che voleranno aa caccia di una medaglia: si tratta di Frank Chamizo (libera -74 kg) e Abraham de Jesus Conyedo Ruano (libera, -97 kg). Le gare si disputeranno dal 1° al 7 agosto ...

