Tokyo 2020, media giapponesi: imperatore Naruhito presente a cerimonia di apertura (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'imperatore giapponese Naruhito potrebbe presenziare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, tenendo anche un discorso. A riportarlo è Kyodo News, che riporta fonti interne all'organizzazione. Tutto sta all'esito degli accordi che il Giappone sta tentando di portare a buon fine per far sì che l'imperatore partecipi alla cerimonia del 23 luglio prossimo. Ad ogni modo, è improbabile che la famiglia imperiale possa poi essere presente agli altri eventi olimpici, dopo la decisione dell'organizzazione di organizzare le gare a ...

