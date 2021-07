Tokyo 2020, Malagò a Nazionale volley maschile: “Aspettative molto alte” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente del Coni Giovanni Malagò, ha fatto visita, insieme al presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, alla Nazionale maschile di pallavolo presso l’Aula Magna del CPO Giulio Onesti. “Inutile dire che le Aspettative su di voi sono molte. D’altronde la pallavolo maschile ha una tradizione notevole e questo fa sì che da una squadra come la vostra ci si aspetti sempre molto. Lo sport italiano ha sempre potuto contare sul vostro apporto ed è quindi logico attendersi molto da voi”, le parole di Malagò, che non nasconde le alte ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il presidente del Coni Giovanni, ha fatto visita, insieme al presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, alladi pallavolo presso l’Aula Magna del CPO Giulio Onesti. “Inutile dire che lesu di voi sono molte. D’altronde la pallavoloha una tradizione notevole e questo fa sì che da una squadra come la vostra ci si aspetti sempre. Lo sport italiano ha sempre potuto contare sul vostro apporto ed è quindi logico attendersida voi”, le parole di, che non nasconde le...

