Tokyo 2020: la parità di genere rivoluziona la cerimonia, riscritto il giuramento di de Coubertain (Di mercoledì 14 luglio 2021) La parità di genere rivoluziona anche le formule di Tokyo 2020. In vista della cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici del 23 luglio, il Cio ha annunciato che, in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, le persone che si presteranno al giuramento olimpico passeranno da tre a sei. Due atleti, due allenatori e due giudici, per garantire un’eguale presenza di uomini e donne. “Noi olimpionici siamo modelli e ambasciatori”, ha sottolineato Kirsty Coventry, a capo della Commissione atleti del Cio. “Uniti inviamo al mondo un potente messaggio di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ladianche le formule di. In vista dellad’apertura dei Giochi olimpici del 23 luglio, il Cio ha annunciato che, in occasione dellad’apertura delle Olimpiadi, le persone che si presteranno alolimpico passeranno da tre a sei. Due atleti, due allenatori e due giudici, per garantire un’eguale presenza di uomini e donne. “Noi olimpionici siamo modelli e ambasciatori”, ha sottolineato Kirsty Coventry, a capo della Commissione atleti del Cio. “Uniti inviamo al mondo un potente messaggio di ...

