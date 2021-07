Tokyo 2020, Federer costretto a rinunciare alle Olimpiadi: 'Sono molto deluso' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il campione elvetico non potrà partecipare ai Giochi a causa di un risentimento al ginocchio. In questi giorni sta riprogrammando la sua stagione dopo la sconfitta subita a ... Leggi su today (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il campione elvetico non potrà partecipare ai Giochi a causa di un risentimento al ginocchio. In questi giorni sta riprogrammando la sua stagione dopo la sconfitta subita a ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER RINUNCIA A TOKYO 2020 Per lo svizzero problemi a un ginocchio #SkySport #Tokyo2020 #Tennis #Federer - TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - nieddupierpaolo : RT @SecolodItalia1: Tokyo 2020: la parità di genere rivoluziona la cerimonia, riscritto il giuramento di de Coubertain - SecolodItalia1 : Tokyo 2020: la parità di genere rivoluziona la cerimonia, riscritto il giuramento di de Coubertain… - SanDaniele17 : RT @MatteoDG93: @aylaf__ @SanDaniele17 Se vi può interessare abbiamo appena mandato on (è in aggiornamento ovviamente) anche il pezzo con t… -