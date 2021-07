Tokyo 2020, Cio annuncia: parità di genere nel giuramento olimpico (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Olimpiade di Tokyo 2020 all’insegna della parità di genere. Il numero di coloro che pronunceranno il giuramento a nome di tutti i partecipanti ai Giochi è stato raddoppiato da tre a sei, passando a due atleti, due allenatori e due giudici, in modo che uomini e donne siano egualmente rappresentati durante la cerimonia inaugurale. “Solo una delle numerose decisioni e dei numerosi impegni che il Comitato olimpico internazionale e del Comitato organizzatore per sostenere le donne nello sport a ogni livello e in ogni struttura“, spiega il Cio in un comunicato. “Noi olimpionici siamo modelli e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) L’Olimpiade diall’insegna delladi. Il numero di coloro che pronunceranno ila nome di tutti i partecipanti ai Giochi è stato raddoppiato da tre a sei, passando a due atleti, due allenatori e due giudici, in modo che uomini e donne siano egualmente rappresentati durante la cerimonia inaugurale. “Solo una delle numerose decisioni e dei numerosi impegni che il Comitatointernazionale e del Comitato organizzatore per sostenere le donne nello sport a ogni livello e in ogni struttura“, spiega il Cio in un comunicato. “Noi olimpionici siamo modelli e ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER RINUNCIA A TOKYO 2020 Per lo svizzero problemi a un ginocchio #SkySport #Tokyo2020 #Tennis #Federer - SkySport : Olimpiadi Tokyo 2020, Federer rinuncia ai Giochi per un problema a un ginocchio. Le news #SkySport #Tokyo2020… - TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - Eurosport_IT : Dopo le sconfitte contro Nigeria e Australia arriva la prima vittoria degli USA ?????? #EurosportBASKET |… - sportface2016 : Raddoppiato il numero di persone che giurerà durante la cerimonia inaugurale #Tokyo2020 -