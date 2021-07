Tokyo 2020, cambia la cerimonia di premiazione. Bach: “Gli atleti prenderanno la medaglia da soli” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si avvicinano e continuano ad emergere novità in merito a come si svolgeranno. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha annunciato un cambiamento importante relativo alle cerimonie di premiazione: “Le medaglie saranno presentate agli atleti su un vassoio ed essi le prenderanno da soli“. Non ci sarà dunque, come da tradizione, la consueta premiazione con abbracci, strette di mano e, in generale, contatto tra i protagonisti. I medagliati e gli ufficiali della ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Le Olimpiadi disi avvicinano e continuano ad emergere novità in merito a come si svolgeranno. Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomasha annunciato unmento importante relativo alle cerimonie di: “Le medaglie saranno presentate aglisu un vassoio ed essi leda“. Non ci sarà dunque, come da tradizione, la consuetacon abbracci, strette di mano e, in generale, contatto tra i protagonisti. Iti e gli ufficiali della ...

Advertising

TgLa7 : #Tokyo 2020: causa Covid, non ci sarannno spettatori - Sportequestri : Tokyo 2020: Francesco Zaza in partenza per il Giappone ?????? - sportface2016 : #Tokyo2020, cambia la cerimonia di premiazione. #Bach: “Gli atleti prenderanno la medaglia da soli” - sportface2016 : #Tokyo2020, atletica: #Tamberi, #Tortu e #Jacobs in partenza verso il Giappone - nuotopuntocom : Nuoto•com | L’app ufficiale Tokyo 2020 per vivere i Giochi da casa -