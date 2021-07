Tokyo 2020 Basket | Sara Madera | “Tutto dipende da te | solo tu puoi controllare il tuo destino”

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 14 luglio 2021) In vista delle Olimpiadi di Tokyo, che si terranno in Giappone dal 23 luglio all’8 agosto 2021, noi diDonna abbiamo intervistato in esclusiva una delle campionesse italiane che parteciperanno ai giochi olimpici per il nostro paese. Oggi conosciamo meglio, cestista che fa parte della Nazionale Italiana Femminile., cestista italiana classe 2000, è na delle campionesse italiane che noi diDonna abbiamo deciso di intervistare in Articolo completo: dal blogDonna