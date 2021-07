Tiger King: Nicolas Cage non sarà più il protagonista, la serie non si farà (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nicolas Cage non interpreterà più Joe Exotic di Tiger King nella serie televisiva annunciata da Amazon, perché a quanto pare i dirigenti pensano non sia più un prodotto rilevante. Il drama televisivo Tiger King, che avrebbe raccontato la storia del personaggio controverso Joe Exotic, pare sia stato cancellato da Amazon e quindi Nicolas Cage non interpreterà più il protagonista, come stato precedentemente annunciato. Nicolas Cage era stato, infatti, scelto per interpretare Joseph ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021)non interpreterà più Joe Exotic dinellatelevisiva annunciata da Amazon, perché a quanto pare i dirigenti pensano non sia più un prodotto rilevante. Il drama televisivo, che avrebbe raccontato la storia del personaggio controverso Joe Exotic, pare sia stato cancellato da Amazon e quindinon interpreterà più il, come stato precedentemente annunciato.era stato, infatti, scelto per interpretare Joseph ...

