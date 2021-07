THE WALL DUET – INDOVINA CHI CANTA DIETRO IL MURO: IL NUOVO SHOW OPZIONATO IN ITALIA (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salvo poche eccezioni, l’intrattenimento in televisione è sinonimo di format (estero). Un mercato che non ha avuto contraccolpi dalla pandemia e dal rallentamento delle produzioni. “Opzioni e vendite rimaste stabili”, sottolinea l’istituto specializzato K7 Media che monitora il mercato dell’audiovisivo a livello globale. Il Regno Unito con il 42,1% del volume totale di vendite è il paese con più format originali venduti nel mondo, seguito dai Paesi Bassi, Corea del Sud e Stati Uniti che si attestano tutti poco sopra il 10%. Il format più venduto è Chi vuol essere Milionario?, distribuito in 102 Paesi. Nella Top10 troviamo SHOW amati dal pubblico ITALIAno ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Salvo poche eccezioni, l’intrattenimento in televisione è sinonimo di format (estero). Un mercato che non ha avuto contraccolpi dalla pandemia e dal rallentamento delle produzioni. “Opzioni e vendite rimaste stabili”, sottolinea l’istituto specializzato K7 Media che monitora il mercato dell’audiovisivo a livello globale. Il Regno Unito con il 42,1% del volume totale di vendite è il paese con più format originali venduti nel mondo, seguito dai Paesi Bassi, Corea del Sud e Stati Uniti che si attestano tutti poco sopra il 10%. Il format più venduto è Chi vuol essere Milionario?, distribuito in 102 Paesi. Nella Top10 troviamoamati dal pubblicono ...

Advertising

rosatoeu : RT @pilloledirock: “I don't need no arms around me And I don't need no drugs to calm me” il 14 luglio 1982 si tenne a Londra, la premier… - dargenziano_ : 1789 - Scoppia la Rivoluzione Francese 1902 - Crolla il campanile di Venezia 1912 – Nasce il folk singer Woodrow Wi… - Chemcalsadness : Io ieri: ho l'esame pomeriggio quindi domani mattina ripasso Io ora: *staring at the wall* ma io come mi chiamo - AndreaImondi : RT @VirginRadioIT: 14 luglio 1982 Al Leicester Square Empire Theatre di Londra c’è la ‘prima’ del film dei @pinkfloyd 'The Wall' diretto da… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: THE WALL DUET - INDOVINA CHI CANTA DIETRO IL MURO: IL NUOVO SHOW OPZIONATO IN ITALIA -